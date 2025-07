Guaçuí

Detento que fugiu de presídio em MG é preso trabalhando em obra no ES

Um foragido da Justiça de Minas Gerais foi preso em Guaçuí, no Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (1º). O homem de 45 anos anos responde por furto qualificado e fugiu de uma penitenciária na cidade mineira de Ponte Nova em 2023. A Polícia Civil capixaba informou que o homem estava trabalhando em uma obra, quando foi abordado. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e ficará à disposição da Justiça mineira. O nome dele não foi divulgado.