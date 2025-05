Detento que fugiu de penitenciária de Linhares é recapturado

Foi recapturado nesta terça-feira (29) pela Guarda Civil Municipal (GCM) o detento que havia fugido da Penitenciária Regional de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (28). Segundo a corporação, Alessandro Figueiredo dos Santos, de 39 anos, foi localizado no bairro Araçá, por volta de 15h30. Após passar por exame de corpo de delito — procedimento de praxe — ele foi reconduzido à unidade prisional de onde havia escapado.>