Detento morre após ataque durante banho de sol em presídio de Vila Velha

Um detento morreu após um ataque sofrido durante o banho de sol na Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 (PEVV3), nessa quarta-feira (11). Ele recebeu atendimento na unidade de saúde do sistema prisional, mas não resistiu. A Secretaria de Justiça (Sejus) do Espírito Santo informou que quatro presos envolvidos na agressão foram autuados pelo crime. Não há informações sobre a identidade da vítima e nem a motivação do crime.