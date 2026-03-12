Detento morre após ataque durante banho de sol em presídio de Vila Velha
Um detento morreu após um ataque sofrido durante o banho de sol na Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 (PEVV3), nessa quarta-feira (11). Ele recebeu atendimento na unidade de saúde do sistema prisional, mas não resistiu. A Secretaria de Justiça (Sejus) do Espírito Santo informou que quatro presos envolvidos na agressão foram autuados pelo crime. Não há informações sobre a identidade da vítima e nem a motivação do crime.
De acordo com a Polícia Civil, o quarteto foi ouvido na Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por homicídio qualificado cometido por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Logo depois, todos voltaram ao presídio.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.