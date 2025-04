Detento é solto por engano e volta voluntariamente a presídio em Colatina

Um erro grave no sistema prisional foi revelado nesta sexta-feira (11). Um detento foi solto por engano do Centro de Detenção Provisória de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no dia 8 de abril deste ano. A direção do presídio informou que recebeu um alvará de soltura, mas, por equívoco – sem detalhar os fatos – a pessoa errada acabou sendo liberada. >