Detenta agride a ex em presídio de Cariacica após fim de relacionamento
Publicado em 14/10/2025 às 12h04
Uma confusão no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) acabou na delegacia na última segunda-feira (13). Uma detenta de de 28 anos, identificada como Erdilainia Neves da Silva, agrediu outra interna, de 25 anos, dentro do presídio por não aceitar o fim do relacionamento entre as duas.
As duas foram levadas para a Delegacia Regional do município. A agressora foi autuada em flagrante por injúria, ameaça e lesão corporal, todas na forma da Lei Maria da Penha. Depois, ambas foram encaminhadas de volta aora o sistema prisional.