Deslizamento interdita rodovia que liga Muqui a Jerônimo Monteiro

Um deslizamento de terra nesta quinta-feira (8) interditou a ES 177, que liga Muqui a Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Por volta de 12h, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a via havia sido totalmente liberada no trecho conhecido como Serra da Aliança.