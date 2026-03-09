Deslizamento de terra interdita parcialmente trecho da ES 165 em Castelo
Um deslizamento de terra foi registrado na manhã desta segunda-feira na rodovia ES-165, no trecho que liga o Centro de Castelo à localidade de Monte Vênus, no interior do município, no Sul do Espírito Santo. Parte da pista foi tomada pela terra e permanece interditada.
De acordo com a Defesa Civil municipal, o órgão acionou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para avaliar a situação e adotar as providências necessárias.
Segundo o prefeito de Castelo, João Paulo Nalli, a via continuará interditada até que a área seja liberada com segurança. O DER-ES foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria.