Deslizamento de terra interdita parcialmente trecho da ES 165 em Castelo

Deslizamento de terra interdita rodovia em Castelo Crédito: Divulgação

Um deslizamento de terra foi registrado na manhã desta segunda-feira na rodovia ES-165, no trecho que liga o Centro de Castelo à localidade de Monte Vênus, no interior do município, no Sul do Espírito Santo. Parte da pista foi tomada pela terra e permanece interditada.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o órgão acionou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para avaliar a situação e adotar as providências necessárias.