A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Deslizamento de terra interdita parcialmente trecho da ES 165 em Castelo

Publicado em 09/03/2026 às 13h16
Deslizamento de terra interdita rodovia em Castelo
Deslizamento de terra interdita rodovia em Castelo Crédito: Divulgação

Um deslizamento de terra foi registrado na manhã desta segunda-feira na rodovia ES-165, no trecho que liga o Centro de Castelo à localidade de Monte Vênus, no interior do município, no Sul do Espírito Santo. Parte da pista foi tomada pela terra e permanece interditada.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o órgão acionou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para avaliar a situação e adotar as providências necessárias.

Segundo o prefeito de Castelo, João Paulo Nalli, a via continuará interditada até que a área seja liberada com segurança. O DER-ES foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Publicidade