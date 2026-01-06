Deslizamento de pedras interdita parcialmente a ES 165 em Castelo
Publicado em 06/01/2026 às 10h19
Um deslizamento de pedras atingiu a ES 165, na Serra de Pontões, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (5), e interdita parcialmente a via até a manhã desta terça-feira (6). A rodovia liga o município a Muniz Freire. Segundo a Defesa Civil Municipal, o trecho foi sinalizado, e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi acionado para a retirada das rochas.
O DER-ES informou que uma equipe foi enviada ao local para resolver a situação, mas não divulgou previsão para a liberação total do trecho. O órgão orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia.