Deslizamento de pedras interdita parcialmente a ES 165 em Castelo

Um deslizamento de pedras atingiu a ES 165, na Serra de Pontões, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (5), e interdita parcialmente a via até a manhã desta terça-feira (6). A rodovia liga o município a Muniz Freire. Segundo a Defesa Civil Municipal, o trecho foi sinalizado, e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi acionado para a retirada das rochas.

