Deque é interditado em praia de Marataízes por risco estrutural

A Defesa Civil de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, interditou preventivamente um deque de madeira na orla de Lagoa Funda, nesta quarta-feira (29), após identificar possíveis riscos estruturais no local. Nas imagens divulgadas pelo órgão, é possível ver pilares e tábuas danificadas.

Uma vistoria técnica foi realizada e confirmou a necessidade de interdição para garantir a segurança de moradores e visitantes, segundo a Defesa Civil Municipal. A área foi isolada até que sejam concluídas as medidas corretivas necessárias. A prefeitura foi procurada para informar quando intervenções serão feitas no local, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.