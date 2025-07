Crime

Depósito de cooperativa de leite é alvo de furto em Mimoso do Sul; vídeo

Um depósito de uma cooperativa de laticínios no centro de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi alvo de um arrombamento e furto na madrugada desta terça-feira (8). Segundo a Polícia Militar, o criminoso utilizou uma cavadeira para quebrar o cadeado da porta da frente e ter acesso ao interior do imóvel.