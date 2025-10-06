Denúncia de violência doméstica termina em apreensão de drogas no ES
Uma ocorrência de violência doméstica terminou em apreensão de drogas em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por uma mulher de 32 anos. Ela relatou que vinha sendo ameaçada pelo companheiro, de 22 anos, desde a última sexta-feira (3). A vítima ressaltou que chegou a ser agredida na frente da filha de 8 anos.
Ela detalhou que, em meio a uma discussão por ciúmes no domingo, o homem a expulsou de casa. Com a recusa dela, o companheiro começou com as agressões. Durante a ocorrência, os policiais fizeram buscas na casa e encontraram pacotes suspeitos em um armário na lavanderia. Neles continham drogas e materiais usados para o tráfico, incluindo 610 gramas de pasta base de cocaína, 820 gramas de crack, 80 gramas de haxixe, 2,25 gramas de maconha, 17 papelotes de cocaína, duas balanças de precisão, um canivete e diversas embalagens plásticas.
O suspeito negou as acusações e alegou que a droga pertencia a um amigo; disse, ainda, que recebia R$ 1.900 por mês para guardá-la. Ele foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil se o homem foi autuado, mas, até a publicação desta nota, não houve retorno.