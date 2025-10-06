Denúncia de violência doméstica termina em apreensão de drogas no ES

Drogas estavam dentro de um armário na lavanderia da casa, em Bebedouro, Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma ocorrência de violência doméstica terminou em apreensão de drogas em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por uma mulher de 32 anos. Ela relatou que vinha sendo ameaçada pelo companheiro, de 22 anos, desde a última sexta-feira (3). A vítima ressaltou que chegou a ser agredida na frente da filha de 8 anos.

Ela detalhou que, em meio a uma discussão por ciúmes no domingo, o homem a expulsou de casa. Com a recusa dela, o companheiro começou com as agressões. Durante a ocorrência, os policiais fizeram buscas na casa e encontraram pacotes suspeitos em um armário na lavanderia. Neles continham drogas e materiais usados para o tráfico, incluindo 610 gramas de pasta base de cocaína, 820 gramas de crack, 80 gramas de haxixe, 2,25 gramas de maconha, 17 papelotes de cocaína, duas balanças de precisão, um canivete e diversas embalagens plásticas.