Denúncia de violência doméstica termina em apreensão de drogas no ES

Publicado em 06/10/2025 às 19h53
Policiais localizaram as drogas dentro de um armário.
Drogas estavam dentro de um armário na lavanderia da casa, em Bebedouro, Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma ocorrência de violência doméstica terminou em apreensão de drogas em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por uma mulher de 32 anos. Ela relatou que vinha sendo ameaçada pelo companheiro, de 22 anos, desde a última sexta-feira (3). A vítima ressaltou que chegou a ser agredida na frente da filha de 8 anos. 

Ela detalhou que, em meio a uma discussão por ciúmes no domingo, o homem a expulsou de casa. Com a recusa dela, o companheiro começou com as agressões. Durante a ocorrência, os policiais fizeram buscas na casa e encontraram pacotes suspeitos em um armário na lavanderia. Neles continham drogas e materiais usados para o tráfico, incluindo 610 gramas de pasta base de cocaína, 820 gramas de crack, 80 gramas de haxixe, 2,25 gramas de maconha, 17 papelotes de cocaína, duas balanças de precisão, um canivete e diversas embalagens plásticas.

O suspeito negou as acusações e alegou que a droga pertencia a um amigo; disse, ainda, que recebia R$ 1.900 por mês para guardá-la. Ele foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil se o homem foi autuado, mas, até a publicação desta nota, não houve retorno.

