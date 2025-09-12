Defesa Civil prevê acumulado de chuva de até 100 mm para o ES; veja regiões afetadas
Os capixabas vão precisar deixar o guarda-chuva de prontidão entre sexta (12) até a próxima quinta-feira (18). Isso porque, conforme a Defesa Civil, há previsão de chuva significativa para os próximos sete dias, com chances de acumulado de 100 milímetros para a Grande Vitória e 80 mm na Região Serrana e Sul do Estado.
A informação, divulgada em boletim meteorológico publicado nesta sexta-feira pelo órgão estadual, ainda alerta sobre a possibilidade de chover de 40 a 60 mm na faixa costeira e interior da Região Serrana. No Caparaó e Noroeste, são esperados acumulados entre 20 e 40 mm. Já nas demais localidades, os volumes não devem ultrapassar a marca de 20 mm.