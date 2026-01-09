A Gazeta - Agora

Decisão garante que alunos não se desloquem cerca de 40km para estudar em Afonso Cláudio

Publicado em 09/01/2026 às 16h46

A Justiça decidiu manter as atividades das Escolas Municipais de Educação Fundamental (EMEF) Fazenda Carlos Hackbart e Alto Santa Joana, localizadas na zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. A decisão liminar, obtida pelo Ministério Público estadual, também garante a oferta de matrículas para o próximo ano letivo.

Segundo o MPES, as ações foram motivadas pela mobilização da comunidade contra o fechamento das escolas. O município pretendia encerrar as atividades das unidades, mas não apresentou justificativa técnica ou diagnóstico dos impactos causados pela decisão. Caso fossem remanejados, os alunos iriam para uma escola localizada a mais de 40km de distância. 

O órgão considerou ainda a proximidade do início do ano letivo, a possibilidade de danos pedagógicos causados pela transferência dos alunos e o risco de aumento da evasão escolar. Em caso de descumprimento das decisões, será aplicada multa diária de R$ 5 mil, limitada ao valor máximo de R$ 200 mil.

A reportagem procurou a Prefeitura de Afonso Cláudio para comentar sobre a decisão do MPES. O espaço segue aberto para um posicionamento. 

