De Vitória, membro do TCP é preso por tráfico de drogas em Montanha

Um foragido da Justiça e apontado como de alta periculosidade pela polícia foi preso em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, Rogério Barbosa Lima é membro do grupo criminoso "Terceiro Comando Puro" — o TCP — e estaria traficando drogas na cidade, apesar de ser de Vitória, capital capixaba.

A equipe policial conseguiu prendê-lo em um imóvel no bairro Ângelo Depolo, durante cumprimento de mandado expedido pela Justiça por tráfico de drogas e associação. O procurado entregou um documento falso de identificação para enganar os militares, sem sucesso. No local foram apreendidas porções de drogas como crack e maconha.