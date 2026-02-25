CVV de Vitória abre seleção para novos voluntários em março

Posto Vitória do CVV fica em Jucutuquara, ao lado Ifes, na Capital Crédito: Divulgação

Se você deseja ser voluntário no Centro de Valorização da Vida (CVV), esta é a oportunidade. Nos dias 7 e 14 de março, o CVV de Vitória promoverá o Programa de Seleção de Voluntários (PSV), etapa preparatória para ingresso na instituição, que há quase 64 anos atua na prevenção do suicídio e no apoio emocional em todo o Brasil.

O PSV será realizado das 13h às 17h, na sede do posto, localizada na Avenida Alberto Torres, 153, no bairro Jucutuquara, ao lado do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vitória. Após os dois primeiros encontros, os participantes passam por um período de estágio antes de integrarem oficialmente a instituição. Essa segunda fase contará com oito encontros de treinamento, a partir do dia 21 de março, sempre aos sábados, no mesmo horário e local.

Para se inscrever, basta acessar o site oficial do CVV (www.cvv.org.br), clicar na opção “Voluntário” e, em seguida, em “Faça a sua inscrição”, preenchendo a ficha online. Também é possível se inscrever diretamente pelo link: cvv.org.br/voluntario/vitoria. As inscrições que excederem o número de vagas ou forem realizadas após o início do curso serão direcionadas para turmas futuras.