Criminosos em moto executam homem no meio da rua em Cariacica

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Santo André, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (17). Uma câmera de segurança (veja acima) registrou o momento em que dois suspeitos em uma moto se aproximam da vítima. Eles passam pela esquina, dão a volta e, ao retornarem, o homem que estava na garupa desce do veículo e dispara várias vezes contra a vítima.