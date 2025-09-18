Criminosos em moto executam homem no meio da rua em Cariacica
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Santo André, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (17). Uma câmera de segurança (veja acima) registrou o momento em que dois suspeitos em uma moto se aproximam da vítima. Eles passam pela esquina, dão a volta e, ao retornarem, o homem que estava na garupa desce do veículo e dispara várias vezes contra a vítima.
A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, encontrou o homem caído, já sem vida. Testemunhas não souberam identificar os atiradores.
De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.