Criminosos armados invadem casa e roubam objetos e dinheiro em Itapemirim

Vitória

Carreta derruba fios e semáforo na Avenida Rio Branco e interdita trânsito

Publicado em 21/06/2025 às 14h41

Um acidente envolvendo uma carreta de tamanho acima do permitido causou a queda de um semáforo e fios elétricos na Avenida Rio Branco, em Vitória, pouco antes do meio-dia deste sábado (21). Não houve feridos, mas o incidente provocou um desvio de trânsito na região para realização do reparo da infraestrutura. Segundo a guarda, a via foi liberada às 13 horas.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, a carreta seguia pela Avenida Rio Branco no sentido Centro de Vitória quando, no cruzamento com a Rua Dr. Eurico de Aguiar, acabou atingindo e derrubando o semáforo e os fios. O veículo estava com dimensões superiores às permitidas para transitar no local, informou a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.

O motorista da carreta, que estava a caminho de Cariacica, foi autuado pela infração de excesso de tamanho do veículo, mas foi liberado no local. Ainda segundo informações da TV Gazeta, a Guarda Municipal fez contato com a empresa responsável pelo veículo, que deverá arcar com os custos pelos danos causados à infraestrutura pública.

Como o semáforo ficou caído na pista e com os fios energizados, a guarda interditou parte da via e implementou um desvio de trânsito. Os condutores que trafegavam no sentido Praia do Canto precisaram utilizar o lado da Avenida Rio Branco que normalmente é destinado ao sentido Centro, devido à interdição da pista em seu sentido habitual.