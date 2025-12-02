Criança tem 40% do corpo queimado com água quente em Presidente Kennedy

Uma menina de dois anos teve 40% do corpo queimado devido a um acidente com água quente, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a família dela, que mora na localidade de Jaqueira, buscou ajuda no Pronto Atendimento da cidade por volta das 7h. Foram prestados os primeiros socorros, depois o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado e levou a menina, de helicóptero, a um hospital de referência em casos queimaduras na Grande Vitória.