Criança e motorista morrem em acidente com três veículos em Alto Rio Novo
Um grave acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas mortas na tarde desta segunda-feira (22) na ES-164, próximo à localidade de Monte Carmelo, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado. O sargento Aloísio, da Polícia Militar de Pancas, divulgou um vídeo nas redes sociais informando que as vítimas são uma criança e o motorista de um dos carros envolvidos na batida. Um dos veículos, um Volkswagen Gol, teria invadido a contramão e colidido de frente com um Fiat Mobi.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado e está no local para prestar apoio no atendimento. As demais vítimas foram socorridas para hospitais em Colatina. A Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada, e a ocorrência está em andamento.
Com informações do repórter da TV Gazeta, Fabrício Silva.