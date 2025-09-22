Criança e motorista morrem em acidente com três veículos em Alto Rio Novo

Um grave acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas mortas na tarde desta segunda-feira (22) na ES-164, próximo à localidade de Monte Carmelo, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado. O sargento Aloísio, da Polícia Militar de Pancas, divulgou um vídeo nas redes sociais informando que as vítimas são uma criança e o motorista de um dos carros envolvidos na batida. Um dos veículos, um Volkswagen Gol, teria invadido a contramão e colidido de frente com um Fiat Mobi.