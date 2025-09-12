Criança de um ano e nove meses morre após se afogar em piscina em Jaguaré
Uma criança de 1 ano e 9 meses morreu após se afogar em uma piscina, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (12). O bebê foi identificado como Gael Neves Sena. A vítima chegou a ser socorrida e deu entrada na Unidade Mista de Internação (UMI) do município, mas não resistiu. Nas redes sociais, a Prefeitura de Jaguaré manifestou pesar aos familiares.
A repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, esteve na Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, e encontrou o avô de Gael. Ele confirmou à reportagem que o neto se afogou em uma piscina, no início desta tarde. Bastante abalado, não conseguiu dar informações sobre como tudo aconteceu.