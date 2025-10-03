Criança de 5 anos é encontrada morta em poço de peixes em Jaguaré
Uma criança de 5 anos foi encontrada morta em um poço de peixes em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (3). O pai narrou à Polícia Militar que o menino saiu por volta das 8 horas para brincar no quintal da propriedade rural, mas não retornou cerca de uma hora depois. Durante as buscas pelo filho, o pai disse ter visto bolhas na superfície da água do poço, que tem cerca de um metro e meio de profundidade. Desconfiado, ele entrou e encontrou o corpo do filho submerso.
Segundo a PM, o poço é cercado por tela de proteção e possui apenas uma entrada. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e o caso será investigado pela Polícia Civil. O nome da criança não foi divulgado.