Criança de 5 anos é encontrada morta em poço de peixes em Jaguaré

Uma criança de 5 anos foi encontrada morta em um poço de peixes em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (3). O pai narrou à Polícia Militar que o menino saiu por volta das 8 horas para brincar no quintal da propriedade rural, mas não retornou cerca de uma hora depois. Durante as buscas pelo filho, o pai disse ter visto bolhas na superfície da água do poço, que tem cerca de um metro e meio de profundidade. Desconfiado, ele entrou e encontrou o corpo do filho submerso.