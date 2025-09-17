Criança sofre queimaduras graves em acidente na cozinha de creche no ES

Uma menina de dois anos de idade sofreu queimaduras graves em um acidente na creche de São José do Calçado, Região Sul do Espírito Santo. Uma equipe do Samu/192 fez o atendimento inicial e identificou que a criança teve cerca de 17% do corpo queimado, com lesões de primeiro e segundo graus. Devido ao tipo de ferimento, a menina precisou ser transferida para o Pronto-Socorro Dra Milena Gottardi, em Vitória, com auxílio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Durante o resgate, a mãe da criança contou que cozinhava, quando a menina teria puxado a panela. O pai da vítima conversou com A Gazeta e comentou que a esposa está abalada com o que aconteceu, mas que a menina está bem, apesar do susto. A prefeitura foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno.