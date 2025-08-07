Criança de 10 anos é resgatada na Ilha do Gambá em Piúma
Publicado em 07/08/2025 às 13h32
Um menino de aproximadamente 10 anos foi resgatado na manhã desta quarta-feira (7) por guarda-vidas de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, após se aventurar sozinho indo até a Ilha do Gambá, um dos pontos turísticos da cidade. A criança foi retirada do local e levada até a casa dos pais.
Segundo informações da equipe de resgate, o menino foi localizado em um ponto de difícil acesso e com alto risco de afogamento. Apesar da beleza, de acordo com o Grupamento de Salvamento Aquático de Piúma, o local possui perigos, como o mar agitado e pedras escorregadias.