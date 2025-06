Das 4h às 10h

Corrida vai interditar parcialmente a Terceira Ponte no domingo

A Terceira Ponte será parcialmente interditada na manhã do próximo domingo (29) para a 11ª edição da Corrida dos Bombeiros. O evento esportivo que já é tradicional no calendário capixaba ocupará as faixas da direita nos dois sentidos da estrutura (Vitória e Vila Velha) — que estarão reservadas exclusivamente para os corredores.