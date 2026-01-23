Corrida suspende ciclofaixa da Avenida Dante Michelini de forma temporária

A Avenida Dante Michelini, em Vitória, terá alterações no trânsito entre 5h e 9h do domingo (25) para a realização de uma corrida de rua. Uma dessas mudanças é a suspensão temporária da ciclofaixa durante o evento, com a livre circulação de bicicletas somente na ciclovia junto ao calçadão.

Segundo a Guarda Municipal, haverá apenas uma faixa livre para circulação de veículos no sentido Jardim Camburi — entre o Posto Shell e a pista de skate na Mata da Praia — com a normalização do trecho somente após o final da corrida. Já a Rua de Lazer será mantida, sem alterações, até as 13h. Agentes estarão na região para auxiliar na manutenção e melhor fluidez do trânsito.