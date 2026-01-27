Corrida do Tetra do Flamengo altera trânsito na Enseada do Suá no domingo (1°)

A Enseada do Suá, em Vitória, receberá mais uma corrida de rua, desta vez na manhã do próximo domingo (1°), em comemoração à vitória do Flamengo na Libertadores - Corrida do Tetra. Por conta disso, o trânsito em algumas ruas do bairro sofrerá mudanças, começando ainda no fim da madrugada.

Às 4 horas, a rua Professor Almeida Cousin, perto da Praça João Chrisóstomo, será bloqueada, voltando a receber o fluxo de veículos a partir das 8 horas. A Rua Desembargador Homero Mafra, em frente ao Tribunal de Justiça, terá o fluxo temporariamente fechado às 5 horas. Após a largada, por volta de 6h30, a Rua Clóvis Machado será bloqueada no sentido Terceira Ponte.