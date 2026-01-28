Corrida Bob Esponja altera trânsito em Vitória neste domingo (1)

O trânsito na região da Enseada do Suá, Ilha do Boi e Curva da Jurema, em Vitória , sofrerá mudanças na manhã do próximo domingo (1), para a realização da Corrida Bob Esponja, com a largada sendo próximo ao Shopping Vitória . Segundo a Guarda Municipal, as alterações serão entre 4 e 10 horas.

A Avenida Américo Buaiz (em frente ao Shopping Vitória), no sentido Camburi, estará totalmente interditada e com a ciclofaixa suspensa no trecho. Para os condutores que seguirão no sentido Centro, a avenida será interditada de forma parcial, com apenas uma faixa livre para veículos. Já para quem irá seguir em direção à Ilha do Boi ou Curva Jurema, o único acesso disponível será a Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho — via embaixo da Terceira Ponte — e a saída será somente a Avenida José Miranda Machado, que margeia os quiosques da Curva da Jurema.