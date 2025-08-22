Corrida altera trânsito na Avenida Dante Michelini no domingo (24)

A Avenida Dante Michelini será palco de uma nova corrida neste domingo (24), a Girl Power, que provocará mudanças no trânsito entre o Posto Shell, na Mata da Praia, e o antigo Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi . O trânsito de veículos será feito em somente uma pista, com mão e contramão. Duas faixas serão para o sentido Centro e uma em direção a Jardim Camburi.

A Guarda Municipal informou que a intervenção será feita entre 5h e 9h e que a via será sinalizada por cones. Os agentes estarão no local para orietar os condutores e auxiliar na fluidez do trânsito. O evento esportivo terá início no Viaduto Araceli, em Jardim Camburi, com a maior parte do percurso sendo feita dentro das Ruas de Lazer da Mata da Praia e Jardim da Penha. A prova contará com competidores que correm 5 ou 10 km.