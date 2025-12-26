Corpo é encontrado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

Um corpo foi encontrado boiando no meio do Rio Itapemirim, na área urbana de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (26). Os Bombeiros foram ao local e realizaram o resgate do cadáver, deixando o corpo aos cuidados da Polícia Científica. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 8h e o corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade. Até o momento, não há mais detalhes sobre a vítima.