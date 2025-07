Sul do ES

Corpo é encontrado na margem do Rio Itapemirim em Cachoeiro

Um corpo foi encontrado boiando na margem do Rio Itapemirim na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Álvares Tavares, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar confirmou o ocorrido no local e chamou o Corpo de Bombeiros, que realizou a remoção e deixou o corpo aos cuidados da Polícia Científica. Não foram informados mais detalhes sobre a vítima.