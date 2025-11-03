Corpo é encontrado em lagoa de Vitória

O corpo de um homem foi encontrado na Lagoa Mulembá da Pedreira Joana D'Arc, no bairro Resistência, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (3). O caso foi registrado como encontro de cadáver pela Polícia Civil, que encaminhará o caso para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital.

Ainda segundo a PCES, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para identificação e realização do exame cadavérico, a fim de apurar a causa da morte. O prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado.