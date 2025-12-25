Corpo é encontrado em areia de praia de Aracruz
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na praia de Coqueiral de Aracruz, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). O corpo não apresentava sinais de violência, mas a causa da morte será investigada.
A vítima estava na areia da praia. Nas proximidades, havia uma barraca de acampamento, mas ainda não há confirmação se o objeto pertenceria ao homem morto. A Polícia Militar foi ao local e, ao confirmar o encontro do cadáver, a Polícia Científica foi acionada para os serviços de perícia e transporte.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por exames. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz aguarda o resultado dos laudos periciais para dar sequência às investigações.