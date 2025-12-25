A Gazeta - Agora

Corpo é encontrado em areia de praia de Aracruz

Publicado em 25/12/2025 às 15h38

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na praia de Coqueiral de Aracruz, em Aracruzno Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). O corpo não apresentava sinais de violência, mas a causa da morte será investigada. 

A vítima estava na areia da praia. Nas proximidades, havia uma barraca de acampamento, mas ainda não há confirmação se o objeto pertenceria ao homem morto. A Polícia Militar foi ao local e, ao confirmar o encontro do cadáver, a Polícia Científica foi acionada para os serviços de perícia e transporte. 

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por exames. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz aguarda o resultado dos laudos periciais para dar sequência às investigações.

