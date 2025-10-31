Corpo é encontrado dentro de casa alugada em Colatina

Um idoso de 81 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (30). A Polícia Militar (PM) que foi acionada ao bairro Maria das Graças pelo proprietário do imóvel, que era alugado. Ele sentiu mau cheiro na residência do inquilino e se deparou com o corpo em decomposição.