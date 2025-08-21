Corpo é encontrado com sacola na cabeça em Afonso Cláudio
Publicado em 21/08/2025 às 14h00
Um corpo, não identificado, foi encontrado com uma sacola na cabeça na região de São Domingos de Bicaba, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (21). A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, constatou que a vítima estava com uma sacola na cabeça. Havia uma moto próxima ao local.
A Polícia Científica disse que o corpo será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante para identificação da vítima e determinação da causa da morte. A Polícia Civil explicou que a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta matéria.