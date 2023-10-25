Corpo é encontrado com mãos amarradas e marcas de tiros em Vila Velha

Um rapaz ainda não identificado teve as mãos amarradas e foi executado a tiros numa calçada do bairro Darly Santos, em Vila Velha. O corpo foi encontrado por volta das 5h desta quarta-feira (25) pelo funcionário de uma empresa que fica no local.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, acompanhou os trabalhos da Polícia Civil. A vítima aparentava ser bem jovem, com idade entre 16 e 18 anos. De acordo com a perícia, ele foi atingido por 10 tiros, a maioria na cabeça, mas também foram encontradas marcas nos pés e nas mãos. Os investigadores acreditam que o rapaz tenha sido baleado em outro lugar, depois foi levado para a calçada.
Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".