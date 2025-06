Corpo é encontrado boiando próximo a píer em Itapemirim

O corpo de um homem foi localizado boiando em mar aberto nas proximidades do píer de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (21). De acordo com o diretor-geral da Secretaria Municipal de Defesa Social de Itapemirim, Ezequiel de Souza, o corpo foi avistado por pescadores e por um agente da secretaria que estava de folga. >