Investigação

Corpo é encontrado boiando em lagoa de Linhares, no ES

Um corpo humano foi encontrado boiando na manhã deste sábado (2) em uma lagoa de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Populares no bairro Interlagos viram a cena e acionaram a Polícia Militar. O cadáver foi retirado da água por uma equipe dos Bombeiros.