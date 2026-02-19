Corpo de jovem é encontrado boiando em represa de Nova Venécia

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (18). O nome da vítima não foi divulgado, assim como as circunstâncias da morte. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia para identificar a causa do óbito.