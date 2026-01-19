Corpo de homem é encontrado na praia de Barra do Sahy em Aracruz
O corpo de um homem foi encontrado sem roupas na areia da praia de Barra do Sahy, no litoral de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver e será encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, que seguirá com a investigação após o resultado dos exames periciais.
O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por identificação e exame cadavérico para determinar a causa da morte. O laudo deverá ficar pronto em até 10 dias, podendo ser prorrogado. Em casos que exigem exames laboratoriais, como DNA, toxicológicos ou histopatológicos, o resultado pode levar de 30 a 90 dias.