Corpo de homem é encontrado na praia de Barra do Sahy em Aracruz

O corpo de um homem foi encontrado sem roupas na areia da praia de Barra do Sahy, no litoral de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver e será encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, que seguirá com a investigação após o resultado dos exames periciais.