Corpo de homem é encontrado enrolado em lençol sob cama de alojamento em Colatina

SML de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Um homem de 31 anos, identificado como Jefferson Rosa do Rosário, foi encontrado morto debaixo de uma cama, enrolado em um lençol, no alojamento de uma empresa no bairro Moacyr Brotas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, um funcionário entrou no quarto para realizar a limpeza quando encontrou o corpo no chão. A perícia apontou que, aparentemente, a vítima foi morta por asfixia.

De acordo com a Polícia Militar, Jefferson dividia o alojamento com outros dois homens. Os companheiros de quarto estiveram na empresa na quinta-feira (5) para receber o pagamento, mas Jefferson não compareceu. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará por necropsia.