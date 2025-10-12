Corpo de homem é encontrado em represa de Nova Venécia
Publicado em 12/10/2025 às 17h52
O corpo de um homem, de 37 anos, foi encontrado em uma represa na localizade de São Luiz Gonzaga, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, ainda não é possível determinar a causa da morte, mas não foram observados sinais de violência no corpo encontrado.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde será submetido a exames de identificação e para apurar a causa da morte. Somente após a conclusão desses procedimentos será possível confirmar o motivo do óbito.