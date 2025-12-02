Corpo de homem é encontrado e retirado de rio em Itapemirim
Publicado em 02/12/2025 às 17h06
O corpo de um homem foi encontrado no Rio Itapemirim, em Paineiras, no município de Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (2). A vítima não teve identidade ou idade divulgada. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Militar foi procurada para mais detalhes sobre o caso e disse que a ocorrência ainda estava em andamento.