Sul do Espírito Santo

Corpo de homem é encontrado com pés e mãos amarrados no Rio Itapemirim

O corpo de um homem, com pés, mãos e pescoço amarrados, foi encontrado boiando no Rio Itapemirim, na localidade de Limão, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (12).