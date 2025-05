Corpo de homem é encontrado boiando em lago de fazenda em Colatina

Um homem de 41 anos foi encontrado morto em um lago em uma fazenda na localidade de São Salvador, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Anderson do Rosário da Silva estava boiando, preso por raízes de capim, o que dificultou a remoção. A corporação utilizou um bote e os militares conseguiram levá-lo para a margem.>