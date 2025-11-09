Corpo com marcas de cortes é encontrado em São Mateus
Publicado em 09/11/2025 às 17h50
Um corpo foi encontrado com marcas de cortes em Guriri, São Matheus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (9). A Polícia Militar foi acionada para verificar um possível homicídio por arma branca no bairro onde um homem, que não foi identificado, foi encontrado. A perícia foi acionada.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação e informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal.