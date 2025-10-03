Corpo com as mãos amarradas é encontrado em área de mata no ES
Publicado em 03/10/2025 às 15h57
O corpo de um homem foi encontrado com as mãos amarradas em Viana, nesta sexta-feira (3). A Polícia Militar informou que a vítima apresentava sinais de violência e foi localizada em área de mata no bairro Morada de Bethânia. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e levado para o Instituto Médico Legal de Vitória. O caso será investigado pela Polícia Civil.
"Informações que ajudem a polícia podem ser repassadas para o Disque-Denúncia, por meio do 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar", ressaltou a corporação. Nenhum outro detalhe foi divulgado.