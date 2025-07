Em frente a residência

Corpo carbonizado e com ferimentos é encontrado em Rio Bananal

Um corpo de um homem foi encontrado carbonizado e com vários ferimentos na tarde deste sábado (12), em uma fazenda na localidade de Alto Bananal, em um ponto conhecido como Córrego Scarpati, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.