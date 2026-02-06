Corolla pega fogo na Rodovia das Paneleiras em Vitória

Um carro pegou fogo na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), no sentido Vitória, nesta sexta-feira (6). Um vídeo mostra que as chamas atingem a parte da frente do veículo, um Toyota Corolla. (Veja acima) O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que a ocorrência segue em andamento. Não informações de feridos.