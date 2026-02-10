Contêiner cai de caminhão na pista de novo viaduto em Vila Velha
Publicado em 10/02/2026 às 18h45
Um contêiner despencou da carroceria de um caminhão e caiu na subida do novo viaduto de Vila Velha, no bairro Araçás. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (10) e complicou, momentaneamente, o trânsito no local.
Uma equipe da ROCAM, da Guarda Municipal de Vila Velha, precisou ser acionada para orientar os motoristas até que a empresa responsável pelo caminhão enviasse outro veículo para remover o contêiner.