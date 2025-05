Consórcio vence licitação para obras de corredor exclusivo de ônibus no ES

Após 15 empresas entrarem na disputa para implementar o Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV, um consórcio formado por duas companhias paulistas venceu a concorrência e vai desenvolver o projeto, que prevê a ligação dos municípios de Vila Velha e Cariacica com via exclusiva para ônibus, ciclovia integrada e requalificação urbana e viária. >

Conforme informações da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o consórcio das empresas Paulitec e DP Barros será responsável pela execução do projeto básico, executivo e das obras de implantação do corredor. "No momento, a Semobi está realizando os trâmites administrativos obrigatórios previstos para emissão da ordem de serviço. Assim que essa etapa for concluída, o grupo será oficialmente autorizado a iniciar os trabalhos", diz a nota da secretaria. O prazo de execução é de 24 meses, contados a partir da assinatura do contrato e da ordem de serviço. >

O projeto prevê a construção do corredor no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. A estimativa é reduzir em 50% o tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região: Jardim América, Ibes, São Torquato e Vila Velha.>

As obras abrangem 6,5 quilômetros de corredor exclusivo para ônibus, com pavimentação em concreto, garantindo maior durabilidade e eficiência no transporte. A infraestrutura contará com seis estações de ônibus, com 12 plataformas capazes de acomodar três ônibus convencionais, simultaneamente. Para aumentar a segurança e a eficiência do Transcol, serão instalados sistemas de videomonitoramento e painéis de informação em tempo real para os passageiros nas estações.>